Elodie, Leotta e Canalis, la cena “segreta” a Milano: ecco cosa è successo davvero dietro le tende oscuranti.

Milano, luci basse e tende tirate: è qui che Elodie, Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis sono state sorprese dai fotografi del settimanale Oggi. Le tre protagoniste del mondo dello spettacolo hanno deciso di trascorrere una serata insieme in un ristorante giapponese del centro, ma con un dettaglio insolito: la richiesta di tendoni oscuranti per proteggere la loro privacy. Un incontro che, nonostante la discrezione, non è sfuggito ai paparazzi.

Canalis presenta il fidanzato alle amiche

Secondo quanto riportato da Oggi, la cena aveva un motivo preciso: Elisabetta Canalis avrebbe voluto presentare il fidanzato Alvise Rigo alle amiche Elodie e Diletta Leotta. Un gesto affettuoso, che conferma la solidità della relazione tra la showgirl e l’ex rugbista, di quindici anni più giovane di lei.

La Canalis, 47 anni, è apparsa sorridente e complice con il compagno, mentre Elodie e Leotta sembravano felici di condividere con lei il momento. Anche Elodie era accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone. Diletta, però, era l’unica senza partner: il marito Loris Karius, portiere di professione, si trovava in Germania per impegni di lavoro.

Tra privacy e ironia: il gesto finale che fa discutere

Nonostante le tende oscuranti abbiano garantito una certa riservatezza durante la cena, all’uscita le tre amiche sono state inevitabilmente raggiunte dai flash dei fotografi. È stato allora che Elisabetta Canalis ha reagito con un gesto ironico: un dito medio rivolto ai paparazzi, immortalato e subito diventato virale.

“Ma era affettuoso, in fondo ci vuole bene” avrebbe commentato con tono scherzoso uno dei presenti. Dopo la serata, la Canalis e Rigo sono stati visti rientrare insieme in un hotel a cinque stelle di Milano, concludendo così una delle uscite più chiacchierate del momento e dando un’ulteriore conferma del loro legame (ancora non ufficiale).