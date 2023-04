Il programma più visto in TV mercoledì 5 aprile non è stato né Rocco Schiavone 5, né Back to School: ecco i dati degli ascolti.

Mercoledì 5 aprile c’era tanta attesa per il debutto su Rai 2 di Rocco Schiavone 5, la serie TV molto amata tratta dai romanzi di Antonio Manzini che ha per protagonista Marco Giallini nei panni di un vicequestore romano che è stato trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Ma non solo, su Italia 1 è anche iniziata la nuova edizione di Back to School mentre su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. Il programma più visto nella serata di mercoledì 5 aprile 2023 non è stato però nessuno di questi.

Ascolti TV di mercoledì 5 aprile 2023

Mercoledì 5 aprile la gara dell’Auditel l’ha infatti vinta il film Ricatto d’amore, commedia romantica andata in onda in prima serata su Rai 1, diretta daAnne Fletcher con protagonisti Sandra Bullock e Ryan Reynolds: il film è stato seguito da 2.690.000 spettatori, per uno share del 15,1%.

Federica Panicucci

Sono stati pochi di meno gli appassionati di calcio che hanno invece seguito Cremonese-Fiorentina, andata della seconda semifinale di Coppa Italia: la partita ha tenuto incollati davanti alla tv 2.635.000 spettatori per uno share pari al 13,3%.

Sono stati buoni anche gli ascolti fatti registrare dalla prima puntata di Rocco Schiavone 5: i telespettatori sintonizzati ieri sera su Rai 2 erano infatti 2.170.000, un dato che equivale a uno share pari all’11,8%. Al quarto posto dei programmi più visti c’è Chi l’ha visto?, che è stato seguito da 1.979.000 di spettatori.

Ha deluso invece la prima puntata di Back to School: il programma condotto da Federico Panicucci è stato seguito solamente da 1.081.000 spettatori, pari a uno share del 7,5%. Atlantide su La7 è stato seguito da 575.000 spettatori, per uno share del 4,1%, Controcorrente su Rete 4 ha invece raccolto il 4% di share con 568.000 spettatori.

