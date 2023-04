Le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 5: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 2.

Dopo il debutto della nuova stagione con la puntata andata in onda su Rai 2, mercoledì 12 aprile torna Rocco Schiavone 5 con il secondo episodio della nuova stagione (le puntate di questa stagione sono in totale quattro). Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata, su quale caso lavorerà il vicequestore, non vi resta che continuare a leggere questo articolo: vediamo infatti ora quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 5.

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni della seconda puntata

Il titolo della seconda puntata di Rocco Schiavone 5, in onda mercoledì 12 aprile 2023 (ma si può recuperare in streaming su RaiPlay in qualsiasi momento) è Chi parte e chi resta. Nel corso di questo episodio vedremo il vicequestore interpretato da Marco Giallini indagare sul caso della morte di una studiosa d’arte molto famosa, esperta e specializzata principalmente sulle opere di Leonardo Da Vinci. Intorno alla morte della donna ci sono però parecchie cose che non quadrano.

Marco Giallini

A complicare le indagini del protagonista saranno poi altri fattori: il primo è Sebastiano Carucci, che con il suo atteggiamento riuscirà a infastidire (e molto) il protagonista. Il secondo è invece Sandra, la giornalista di cui Rocco Schiavone si è invaghito ma finora lo abbiamo spesso visto frenarsi, tormentato anche dalle visioni della moglie morta.

Rocco Schiavone 5: il cast della serie TV

Le puntate di Rocco Schiavone 5 vanno in onda ogni mercoledì sera in prima serata su Rai 2. A interpretare il ruolo di Rocco Schiavone è come sempre Marco Giallini, nel cast della serie TV troviamo poi anche Ernesto D’Angelo, Claudia Vismara, Gino Nardella, Francesco Acquaroli, Massimo Race, Filippo Dini, Massimo Olcese e Miriam Dalmazio. Quest’ultima sostituisce Isabella Ragonese nella parte di Marina, la moglie del protagonista.

