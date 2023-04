Ecco quali sono le location di Rocco Schiavone, la serie TV con protagonista Marco Giallini tratta dai romanzi di Antonio Manzini.

Rocco Schiavone è una delle serie TV della Rai di maggiore successo. Va in onda su Rai 2 ed è la trasposizione televisiva dei romanzi gialli di Antonio Manzini che hanno come protagonista, per l’appunto, il vicequestore romano che, per motivi disciplinari, viene trasferito fra le montagne della Valle D’Aosta. Vediamo ora quali sono le location di Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone: le location della serie TV

Le indagini del vicequestore Rocco Schiavone si svolgono in Valle D’Aosta ed è proprio qui che si trovano la varie location nelle quali sono stati girati tutti gli episodi che vediamo in TV e nelle quali vediamo muoversi i vari protagonisti.

Marco Giallini

La città simbolo della serie TV è ovviamente Aosta, è qui che abita e lavora il protagonista: il palazzo nel quale c’è la casa di Rocco Schiavone è Palazzo Ansermin, che si trova in via Porta Pretoria, una delle vie del centro storico della città.

In Piazza Émile Chanoux c’è invece il Caffè Nazionale, il bar che il protagonista spesso frequenta. Ma le location all’interno della città sono tante e tra queste troviamo luoghi simboli della città come l’Arco di Augusto e il Teatro Romano.

Ma varie riprese sono state effettuate anche al di fuori dei confini cittadini, tra le location più suggestive lo Skyway Monte Bianco. E poi altri comuni della Valle D’Aosta come Pila.

Rocco Schiavone: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Rocco Schiavone nell’omonima fiction è Marco Giallini, nel cast della serie TV troviamo poi anche Ernesto D’Angelo, Claudia Vismara, Gino Nardella, Francesco Acquaroli, Massimo Race, Filippo Dini, Massimo Olcese e Miriam Dalmazio. Quest’ultima sostituisce Isabella Ragonese nella parte di Marina, la moglie del protagonista.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG