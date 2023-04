Dietro a The Good Mothers c’è una storia vera, quella di Lea Garofalo: ecco chi era la donna che ha ispirato la serie TV.

Una delle chiavi del successo che The Good Mothers sta avendo in tutto il mondo è il fatto che la serie TV non si nata solamente dalla fantasia di qualche autore o sceneggiatore, ma che sia ispirata a una storia vera. Una storia al femminile, quella di una donna che ha combattuto la ‘ndrangheta dall’interno, ribellandosi all’ordine precostituito e a quel ruolo succube che il sistema malavitoso nel quale la protagonista ha vissuto le aveva imposto. Vediamo ora qual è la storia vera di The Good Mothers.

The Good Mothers: la storia vera della serie TV

La serie TV The Good Mothers è ispirata dalla storia vera di Lea Garofalo. Dal 2002 la donna ha testimoniato contro la sua famiglia e contro quella dell’ex compagno, Carlo Cosco, raccontando anche le faide tra le due fazioni. Quando suo fratello Floriano venne ucciso in agguato, senza timore accusò l’ex cognato, Giuseppe Cosco e l’ex compagno.

Micaela Ramazzotti

Nel 2006 fu estromessa dal programma di protezione dei collaboratori di giustizia (non le è mai stato riconosciuto quello per i testimoni) al quale venne però riammessa, insieme alla figlia Denise, dopo aver fatto ricorso al Consiglio di Stato.

Nell’aprile del 2009 Lea Garofolo rinunciò al programma di protezione e si riavvicinò al suo paese, Petilia Policastro, rimanendo però a vivere a Campobasso. Nel maggio di quello stesso anno ci fu un tentativo di rapimento ai suoi danni che non andò a buon fine, a novembre fu invece attirata dall’ex compagno a Milano, con la scusa di parlare del futuro della figlia Denise, ma venne uccisa.

The Good Mothers: la serie TV

La serie TV The Good Mothers è trasmessa sulla piattaforma streaming Disney +, i sei episodi sono stati rilasciati mercoledì 5 aprile 2023. Tra le protagoniste ci sono Micaela Ramazzotti e Gaia Girace, che interpretano rispettivamente i ruoli di Lea Garofalo e della figlia Denise.

