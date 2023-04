Ecco dove vedere The Good Mothers in streaming e in TV: è la serie TV che racconta la storia delle donne che hanno combattuto la ‘ndrangheta.

Una delle serie TV evento del 2023 è senza dubbio The Good Mothers: si tratta di una produzione italiana ma che ha conquistato anche il pubblico e la critica all’estero, lo dimostra anche il fatto che sia stata premiata con il Berlinale Series Award alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La serie Tv racconta la storia di alcune donne che hanno provata a combattere la ‘ndrangheta dall’interno, partendo dal contesto famigliare malavitoso nel quale vivevano. Vediamo ora dove vedere The Good Mothers in streaming e in TV.

Dove vedere The Good Mothers in streaming e in TV

Dove vedere The Good Mothers in streaming? Su Disney +. È proprio questa piattaforma, infatti, ad avere i diritti per la distribuzione della serie in Italia. I sei episodi della prima stagione sono stati rilasciati in contemporanea mercoledì 5 aprile 2023.

Gaia Girace

Se vi state domandando se si può vedere The Good Mothers in streaming gratis, la risposta purtroppo è al momento no. Per poter vedere tutti i contenuti presenti su Disney + (che siano serie TV come in questo caso o che siano film) è infatti necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma on demand.

Al momento non si può neanche vedere The Good Mothers in TV in chiaro, Disney + è infatti l’unica emittente ad avere i diritti per la trasmissione dei vari episodi nel nostro Paese.

Come dicevamo in precedenza, la serie TV sta avendo un grande successo anche all’estero, come negli Stati Uniti dove è trasmessa dalla piattaforma streaming Hulu.

The Good Mothers: il cast della serie TV

La protagonista principale di The Good Mothers è Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, che è interpretata da Gaia Girace. Nel cast della serie TV troviamo anche Micaela Ramazzotti, Valentina Bellè, arbara Chicchiarelli, Francisco Colella e Simona Distefano.

