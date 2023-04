Ecco tutto quello che c’è da sapere su The Good Mothers: dal cast alla trama, tutto sulla serie TV premiata anche al Festival di Berlino.

Ci sono alcune serie TV italiane che sono molto apprezzate anche all’estero: una di queste è The Good Mothers. Lo dimostra anche il fatto che sia stata premiata con il prestigioso Berlinale Series Award alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (nella sezione “Berlinale Series”). Gli episodi della prima stagione sono in totale 6: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su The Good Mothers.

The Good Mothers: uscita

Quando esce The Good Mothers? I sei episodi della prima stagione della serie TV sono stati rilasciati tutti in contemporanea mercoledì 5 aprile 2023 sulla piattaforma streaming Disney +.

Gaia Girace

The Good Mothers: la trama della serie TV

La The Good Mothers racconta la ‘Ndrangheta dal punto di vista femminili, da quello delle donne (mogli, mamme, figlie, sorelle) che hanno vissuto in un contesto famigliare malavitoso, costrette a obbedire agli uomini della famiglia, ma che hanno cercato di ribellarsi, di combattere dall’interno l’organizzazione ribellandosi all’ordine prestabilito.

La particolarità di questa serie TV è che non è esclusivamente frutto della fantasia di qualche sceneggiatore ma è ispirata alla storia vera di Lea Garofalo, che decise di diventare testimone di giustizia andando contro alla sua famiglia e al proprio marito.

The Good Mothers: il cast della serie TV

Come si può facilmente immaginare dalla trama, il cast di The Good Mothers è composto principalmente da donne: una delle principali protagonista è Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, che è interpretata da Gaia Girace. A vestire i panni di Lea Garofalo è invece Micaela Ramazzotti.

Nel casto della serie TV troviamo poi anche Valentina Bellè, Barbara Chicchiarelli, Francisco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Andrea Riso.

