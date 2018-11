Chi è Gaia Girace, la protagonista della miniserie TV “L’amica geniale”

È Lila Cerullo adolescente nella miniserie “L’amica Geniale”: Gaia Girace è una giovanissima attrice napoletana. Scopriamo di più su di lei!

Dai lunghi capelli castani, sguardo affascinante e sorriso travolgente: lei è Gaia Girace, l’attrice protagonista della nuova miniserie TV in onda su Raiuno “L’amica geniale”. Interpreta Lila Cerullo adolescente insieme alla sua collega, ormai amica, Margherita Mazzucco. È approdata nel mondo del cinema proprio grazie alla serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante… Scopriamo di più sulla vita di Gaia Girace!

Chi è Gaia Girace?

Gaia nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, nell’ottobre del 2003. Sappiamo che quando ha iniziato a girare sul set de L’amica geniale, Gaia aveva 14 anni. Della sua infanzia sappiamo poco, poiché la piccola napoletana non è molto nota nel mondo del cinema. Di Gaia sappiamo che frequenta il liceo linguistico, oltre ad avere una grande passione per la recitazione. Nonostante ciò è stata scelta proprio per la sua non esperienza nel campo, o meglio, l’autrice del libro da cui è stata tratta la serie tv ha espresso chiaramente di voler sul set giovani che non avessero mai avuto a che fare con il mondo del cinema e dello spettacolo.

La napoletana è appassionata di recitazione sin da bambina, così all’età di 13 anni si è iscritta presso la scuola di cinema “La Ribalta” che si trova proprio a Napoli. Il suo sogno è di diventare un’attrice di successo e sembra proprio che la sua strada stia prendendo la direzione giusta. Nonostante sia la sua prima esperienza, ha dimostrato di avere un talento innato.

Ne L’amica geniale interpreta Lila adolescente ovvero il personaggio che da bambina viene interpretata da Ludovica Nasti. Le due, infatti, hanno anche lineamenti e colore della pelle molto simile. Perfette per il ruolo!

Gaia Girace: vita privata

Della sua vita privata non sappiamo molto, infatti Gaia sembra essere molto riservata a riguardo. Ovviamente, oltre a sapere le informazioni che vi abbiamo appena citato, sappiamo che è possibile seguirla su Instagram. Ha un profilo abbastanza attivo in cui interagisce spesso con chi la segue.

Da come possiamo notare, ama trascorrere del tempo con gli amici, mangiare tanti dolci e divertirsi a scuola. Inoltre, è molto fiera del suo ruolo ne L’Amica geniale.

Gaia Girace: 3 curiosità

-Prima di ottenere il ruolo come protagonista per la miniserie tv Rai, Gaia ha sostenuto diversi provini proprio nella scuola di cinema della sua città.

-Ha affermato che il carattere di Lila è molto simile al suo: è una ragazza apparentemente molto forte che tende a proteggersi con un scudo. Nonostante ciò, però, è una persona fragile e molto insicura.

-Per poter lavorare sul set ha dovuto continuare gli studi come privatista. Ovviamente, non le era possibile recarsi a scuola insieme agli altri suoi compagni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/gaiaalwaysonfire/