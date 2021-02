Barbara D’Urso ha replicato contro Memo Remigi, che ha confessato di aver tradito sua moglie con lei alla fine degli anni ’70.

In un’intervista a DiPiù Memo Remigi ha confessato i suoi numerosi tradimenti, compreso quello con la conduttrice Barbara D’Urso ai danni della moglie, Lucia Russo, che lo avrebbe – a suo dire – “cacciato di casa”. In diretta a Pomeriggio Cinque, la famosa conduttrice ha tuonato contro il cantante specificando che la loro liaison sarebbe sbocciata mentre lui e Lucia Russo erano separati:

“La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”, ha specificato la conduttrice.

Barbara D’Urso Memo Remigi

Barbara D’Urso replica a Memo Remigi

Memo Remigi ha confessato a DiPiù che per 4 anni – alla fine degli anni ’70 – sarebbe stato innamorato di una giovanissima e semisconosciuta Barbara D’Urso, e che per lei avrebbe tradito sua moglie Lucia Russo (recentemente scomparsa) prendendo in affitto un appartamento in cui avrebbe convissuto con la conduttrice.

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha specificato che l’appartamento sarebbe stato da lei preso in affitto – con i suoi soldi – ben prima della sua liaison con Remigi, e a seguire ha smentito categoricamente di esser stata con il cantante mentre lui era sposato: “La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”, ha specificato la conduttrice.

Il lutto di Memo Remigi

A gennaio Memo Remigi ha perso sua moglie, Lucia Russo, a cui ha dedicato un commovente messaggio via social. Nonostante i suoi tradimenti – a detta del cantante – la moglie l’avrebbe perdonato e i due sarebbero rimasti insieme fino al giorno della sua scomparsa. Per quanto riguarda la liaison con la D’Urso, il celebre cantautore ha dichiarato che la moglie lo avrebbe “cacciato di casa”. Remigi replicherà alla smentita della conduttrice?