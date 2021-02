Dopo i rumor e gli avvistamenti, Can Yaman si è finalmente deciso ad uscire allo scoperto: sui social ha postato la sua prima foto in compagnia di Diletta Leotta.

Can Yaman ha postato sui suoi canali social uno scatto in cui è ritratto insieme alla sua presunta nuova fiamma, Diletta Leotta. “Coppia pericolosa”, ha scritto l’attore nella didascalia, ma ancora una volta né lui né la conduttrice hanno confermato pubblicamente di avere una storia d’amore. Nelle settimane appena trascorse i due erano stati pizzicati insieme a Roma durante due romantiche cene a lume di candela.

Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto sui social

Ancora una volta Can Yaman e Diletta Leotta hanno preferito non svelare pubblicamente la natura del loro rapporto, e ironizzando sul loro pomeriggio a un poligono di tiro l’attore ha definito la loro una “coppia pericolosa”. Nessun bacio o dichiarazione ufficiale che, al momento, possa confermare la presunta storia d’amore tra i due.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it

Già nelle scorse settimane l’attore e la conduttrice erano stati avvistati insieme durante le loro romantiche cene a Roma, e le foto avevano rapidamente fatto il giro dei social (dove in tanti sono impazienti di saperne di più). Dopo che una valanga di commenti li aveva travolti – in seguito agli avvistamenti – Yaman si era limitato a scrivere nelle sue stories: “Fatti miei, punto”. I due confermeranno finalmente la liaison?

La fine dell’amore per Scardina

Durante l’estate Diletta Leotta ha messo fine alla sua relazione con Daniele Scardina, con cui ha convissuto nel periodo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. La storia tra i due è terminata come un fulmine a ciel sereno, e in tanti avevano sperato che potesse esserci un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il pugile. Qualcuno sui social ha anche preso in giro Scardina per la nuova presunta liaison della conduttrice, ma lui non ha dato segno di essersela presa.

