Antonella Clerici era legata da uno splendido rapporto d’amicizia al collega Fabrizio Frizzi, e ogni anno – nel giorno della sua scomparsa – la conduttrice non ha smesso di rivolgergli i suoi pensieri.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale, ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei tanti che avevano amato il celebre conduttore. La sua grande amica Antonella Clerici non ha smesso di rivolere i suoi pensieri all’amico scomparso, e in seguito alla sua morte è stata di frequente accanto alla vedova Carlotta Mantovan.

“Vivevamo in simbiosi con Carlo e lui. Nessuno si aspettava una cosa così veloce. Sapevamo che non stava bene, ultimamente era piuttosto evidente. (…) La malattia di Fabrizio ancor prima della sua morte ci ha fatto capire che la nostra vita andava troppo veloce, non bisognava più perdere tempo in cose futili”, ha raccontato la conduttrice in una sua intervista a Domenica In.

Antonella Clerici Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici: l’affetto per Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici non ha mai nascosto la stima e il profondo affetto che la legavano al collega Fabrizio Frizzi, che la ricambiava dei medesimi sentimenti. La malattia e la prematura scomparsa del conduttore, avvenuta poco tempo dopo il suo 60esimo compleanno, hanno completamente sconvolto la conduttrice: lei stessa ha più volte dichiarato che la tragedia di Fabrizio Frizzi avrebbe cambiato il suo modo di dare valore alla vita.

“Tu pensi che questo lavoro ti renda immune da tante cose, poi scopri le fragilità della vita. Era arrivato il momento di chiudere una porta per dedicarmi di più ai miei affetti. L’ho capito dopo la morte di Fabrizio Frizzi”, raccontò commossa a Domenica In nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa del conduttore.

Il sostegno a Carlotta Mantovan

Dopo la drammatica scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Clerici è stata spesso accanto alla moglie, Carlotta Mantovan, madre della piccola Stella Frizzi (che aveva 5 anni al momento della scomparsa del padre). Anche Antonella Clerici è madre di una bambina, Maelle, e spesso le due donne si sono concesse dei momenti di svago insieme alle figlie per cercare di superare il tragico lutto.

“E’ davvero una persona speciale per me, un punto di riferimento, una grande amica vera e sincera. Mi è stata sempre acanto, aiutandomi nei momenti più difficili e dandomi i suoi consigli. Anche a Carlo Conti e sua moglie Francesca voglio molto bene: con loro mi sento in famiglia”, raccontò la stessa Mantovan a DiPiù Tv sul suo rapporto con la conduttrice.