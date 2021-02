Alessio Guidi e Stephanie Bellarte si sono scambiati il loro primo bacio a La Pupa e il Secchione: tra i due è amore?

Il feeling tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte è stato da subito evidente a La Pupa e il Secchione e infatti tra i due – non appena sono rimasti soli – è scattato un romantico bacio. “È stato emozionante, passionale, è stato bello… si sentiva che lo desideravamo da tanto”, ha confessato Stephanie nel confessionale.

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi: il primo bacio

Dopo l’attesa giunta alle stelle è finalmente scattato il primo bacio d’amore tra Stephanie Bellarte e il “secchione” Alessio Guidi: i due se lo sono scambiato in un momento d’intimità, mentre erano sdraiati su un letto, e in molti tra i fan non vedono l’ora di sapere se la storia durerà.

Inizialmente Stephanie aveva mostrato i suoi dubbi nel lasciarsi andare e aveva confessato di aver sempre avuto problemi nelle relazioni anche a seguito della sofferenza da lei provata per l’addio di suo padre, che avrebbe lasciato lei e la sua famiglia quando era ancora bambina. A quanto pare dopo le iniziali resistenze la “pupa” di questa edizione avrebbe ceduto all’evidente feeling tra lei e Alessio.

Alessio conteso dalle due pupe

Certamente il flirt scattato tra Alessio e Stephanie non farà piacere a Miryea Stabile, che già nelle prime puntate era parsa visibilmente interessata a lui (e del resto, all’interno dello show, era stata inizialmente assegnata a Guidi). Per il momento sembra proprio che Stephanie abbia avuto la meglio, e in tanti tra i telespettatori non vedono l’ora di sapere se la sua “convivenza forzata” con Alessio durerà fino alla fine dello show. Qualcuno degli ospiti metterà alla coppia i bastoni tra le ruote?