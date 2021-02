Memo Remigi ha confessato i retroscena della sua liaison con Barbara D’Urso, che quasi gli costò il divorzio dalla moglie Lucia Russo.

Il cantante Memo Remigi ha ricordato la sua storia d’amore con la conduttrice Barbara D’Urso, scoppiata alla fine degli anni ’70 quando lui era già sposato con Lucia Russo (la moglie recentemente scomparsa): “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”, ha rivelato a DiPiù Remigi, che in seguito fu perdonato dalla moglie.

Barbara D’Urso

Memo Remigi e Barbara D’Urso: la storia d’amore

All’epoca della sua liaison con Barbara D’Urso, Memo Remigi era già un volto affermato dello spettacolo, mentre la conduttrice era ancora un’esordiente del mondo tv. L’amore tra i due fu travolgente, tanto da spingere il cantante a lasciare la moglie, Lucia Russo, scomparsa lo scorso 12 gennaio a causa di una lunga malattia.

Dopo 4 anni d’amore il cantante tornò dalla moglie – con cui è rimasto fino al giorno della scomparsa – riuscendo ad ottenere il suo perdono: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”, ha rivelato a DiPiù lo stesso cantante.

La versione della D’Urso

Barbara D’Urso non ha mai nascosto la sua liaison con Remigi, e a tal proposito ha dichiarato a Pomeriggio Cinque: “Avevo 18 anni, ero piccola. Lui andava a ruba e io lo amavo perdutamente”. Sarebbe stata proprio la conduttrice a mettere fine alla liaison, e in seguito ne ebbe molte altre: tra quelle più famose a lei attribuite ve n’è una con Miguel Bosé e un’altra con Vasco Rossi.