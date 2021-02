Laura Pausini ha commentato la sua candidatura alla cerimonia dei Golden Globe 2021 con il brano Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé.

Laura Pausini è stata candidata ai Golden Globe 2021 con il brano Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti. La cantante ha commentato con entusiasmo e gratitudine la notizia della sua candidatura affermando di aver avvertito da subito una connessione con la canzone: “Ho sentito una connessione con quelle note, un legame immediato che quando scatta ti fa capire che sta succedendo qualcosa di speciale”, ha scritto in un post via social.

Laura Pausini: i Golden Globe 2021

Dopo un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards, oltre alla recente vittoria dell’Hollywood Music in Media Awards, Laura Pausini ha espresso la sua gioia per la candidatura del brano Io sì/Seen ai Golden Globe 2021: “Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore“, ha scritto via social la cantante, candidata per la Miglior canzone originale alla prestigiosa cerimonia.

LAURA PAUSINI

Il brano è stato scritto dalla compositrice Diane Warren (già vincitrice di numerosi premi) e Laura Pausini ha ammesso di aver sentito da subito una connessione con le sue note: “Un’emozione per me indescrivibile e ancora una volta un onore poter rappresentare l’Italia nel mondo. Ringrazio Diane Warren, Edoardo Ponti e Bonnie Greenberg per aver reso possibile tutto ciò″, ha concluso la cantante.

Golden Globe 2021: la data e le candidature

La cerimonia, presentata da Amy Pohler e Tina Fey da Los Angeles e New York, andrà in onda il 28 febbraio. Tra le tante candidature non sono state comprese Sophia Loren (protagonista del film La vita davanti a sé, diretto da suo figlio Edoardo Ponti) e Meryl Streep (che avrebbe potuto ricevere la candidatura per The Prom e Let them talk, acclamato dalla critica).