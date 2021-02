Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro Alfonso Signorini dopo la mancata squalifica di Alda D’Eusanio dal GF Vip.

La mancata squalifica di Alda D’Eusanio al GF Vip 5 ha mandato su tutte le furie Stefano Bettarini, che invece era stato squalificato dal programma per una presunta bestemmia (che a suo dire sarebbe stata un semplice intercalare toscano). Dopo la diretta del 1° febbraio, l’ex calciatore, via social, è tornato ad accusare il conduttore Alfonso Signorini:

“Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021”, ha scritto nel suo sfogo.

Il pubblico ha deciso di “salvare” Alda D’Eusanio da una possibile eliminazione dal GF Vip, e Stefano Bettarini – che invece è stato squalificato senza che gli fosse offerta la stessa possibilità – si è scagliato contro il conduttore Alfonso Signorini, da lui già accusato di essere ingiusto e non meritocratico:

“Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio”, ha scritto l’ex marito di Simona Ventura nel suo post via social, dove già negli scorsi mesi si è più volte difeso per la sua squalifica immediata dal reality show.

Signorini replicherà alle parole di Bettarini? Contro di lui – per motivi simili – si sono scagliati anche gli ex concorrenti Salvo Veneziano e Denis Dosio, entrambi squalificati per aver infranto il regolamento del reality show.

La bufera contro Alda D’Eusanio

Mentre Bettarini era stato vittima di una squalifica immediata per la sua presunta bestemmia, per Alda D’Eusanio – accusata di aver pronunciato frasi razziste – è stata lasciata al pubblico la decisione di eliminarla o meno, e a quanto pare la conduttrice è stata “salvata” dal televoto. In tanti non hanno comunque digerito le sue affermazioni all’interno della Casa, comprese quelle indirizzate a Maria De Filippi, su cui la conduttrice ha detto: “Vive dentro la tv, non sa davvero com’è avere un figlio”.