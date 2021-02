Al GF Vip Alda D’Eusanio continua ad attirarsi contro critiche e polemiche, e di recente la regia ha deciso di cambiare inquadratura per “censurare” il suo commento nei confronti di Maria De Filippi.

A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Alda D’Eusanio ha generato già una valanga di polemiche, e nelle ultime ore ha rischiato di creare un incidente diplomatico con la Regina della tv, Maria De Filippi. La regia ha cambiato inquadratura, ma non abbastanza in fretta da evitare che il commento della D’Eusanio venisse recepito dai fan dello show: “Lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”, ha dichiarato la conduttrice.

Alda D’Eusanio contro Maria De Filippi

I fan del Grande Fratello Vip hanno storto il naso per l’ultimo scivolone commesso da Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip: la conduttrice ha infatti insinuato che Maria De Filippi non saprebbe cosa significhi essere madre perché passerebbe la maggior parte del suo tempo nei suoi programmi tv. Queen Mary replicherà alle parole della conduttrice?

Maria De Filippi Alda D'Eusanio

Del resto lei e Maurizio Costanzo un figlio lo hanno eccome: si chiama Gabriele Costanzo, ed è stato adottato dalla coppia nel 2004. Di recente Maria De Filippi ha confessato i timori avuti durante il suo primo incontro col figlio adottivo: “Io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?“, ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera.

Le accuse di razzismo

Nei giorni scorsi Alda D’Eusanio è finita nell’occhio del ciclone per altre affermazione fatte al GF Vip, e che tra l’altro le sono costate l’accusa di “razzismo” sui social. La conduttrice ha rischiato la squalifica dal programma, e in tanti si chiedono se riuscirà ad arrivare in finale insieme agli altri concorrenti (alcuni dei quali all’interno del reality show fin da settembre).