Un post comparso sui canali social di Dayane Mello ha annunciato la tragica scomparsa di suo fratello Lucas, che aveva solamente 27 anni.

Un tragico lutto ha colpito Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Suo fratello Lucas, di soli 27 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 9 marzo), è morto. La notizia è stata diffusa dai canali social della modella dopo che l’altro suo fratello, Juliano, ha scritto nelle sue stories: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Dayane Mello: è morto il fratello Lucas

Dayane Mello si trova nella casa del Grande Fratello Vip ed è stata – due ore dopo questo messaggio – messa al corrente della tragica scomparsa di suo fratello Lucas, morto a soli 27 anni. La notizia è stata data da Juliano Mello, che non ha precisato le cause della scomparsa del ragazzo, anche se in Brasile, su Globo, si parla di incidente stradale.

Dopo aver ricevuto la notizia, Dayane è rientrata in casa e ne ha parlato con i compagni.

Dayane Mello, lo staff esprime la propria vicinanza

Sulla pagina ufficiale di Dayane Mello il suo staff ha espresso vicinanza alla modella per questa tragica perdita e al momento la redazione del GF Vip non ha rilasciato comunicati in merito.

“Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”, si legge nel messaggio condiviso dalla pagina social di Dayane. In tanti tra fan, amici e colleghi della fan brasiliana le stanno inviando messaggi di condoglianze attraverso i social.

L’infanzia difficile di Dayane Mello

Al GF Vip Dayane ha parlato più volte della sua infanzia difficile e del rapporto con i suoi 5 fratelli. La modella aveva anche confessato che a causa degli abusi e dei problemi familiari avrebbe tentato il suicidio, in passato. Essendo nella casa del reality show al momento la modella sarebbe all’oscuro di quanto tragicamente capitato a suo fratello Lucas.