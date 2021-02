Il dramma familiare di Dayane Mello è emerso anche attraverso la vetrina del Grande Fratello Vip, in cui ha parlato della madre e dei fratelli. Scopriamo chi sono.

Dayane Mello, modella, ex compagna di Stefano Sala e finalista nell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, viene da una famiglia numerosa e dal lontano Brasile. Ha tanti fratelli e uno di loro, Lucas Mello, è morto tragicamente all’età di 27 anni proprio quando lei si trovava nella Casa del reality. Un lutto devastante, piombato sulla sua esistenza nel febbraio 2021, e di cui vi parleremo in questo ritratto di famiglia.

Chi sono i fratelli di Dayane Mello e dove vivono?

Dayane Mello proviene da una famiglia numerosa e diversi fratelli, di cui ha parlato durante la sua partecipazione al GF Vip. Un racconto drammatico, in parte smentito dalla madre che sostiene di non aver più visto dall’età di 13 anni e che, come emerso in tv, aveva dipinto come “ex prostituta”.

Come la modella, i Mello hanno vissuto in Brasile ed è lì, a differenza della ex compagna di Stefano Sala e mamma della sua Sofia, che sono rimasti. La mamma dei fratelli Mello è intervenuta in collegamento con Alfonso Signorini per dire la sua verità sulla loro storia, rivelando di essere rimasta incinta del suo primo figlio, Juliano Mello, a 18 anni…

Poi è arrivata Dayane, poco dopo che la mamma è andata via e prima che incontrasse un altro uomo da cui ha avuto altri tre figli… Il padre di Dayane e Juliano li avrebbe presi con sé, e loro non si sarebbero più rivisti.

La vita privata dei fratelli di Dayane Mello

Quella di Dayane e dei fratelli Mello è una storia familiare particolarmente complessa, e la loro vita privata è stata in parte sviscerata nel corso del Grande Fratello Vip.

Queste le parole dette dalla modella davanti alle telecamere, parole che poi hanno incontrato la secca smentita della diretta interessata: “Mia madre ha avuto dieci figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via“.

I fratelli di Dayane Mello, secondo il suo racconto, come lei avrebbero “vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Juliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita“.

Dayane Mello: la morte del fratello Lucas

Con un annuncio su Instagram, lo staff di Dayane Mello ha confermato la morte del fratello minore, Lucas, il 3 febbraio 2021. Il ragazzo è scomparso tragicamente all’età di 27 anni, e sono queste le parole apparse in un post pubblicato sul profilo Instagram della concorrente del GF Vip, colta dalla terribile notizia del lutto mentre si trovava nel reality:

“Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff“.

Poco prima, il messaggio pubblicato sui social dal fratello Juliano (che ha cambiato la sua immagine profilo Instagram con la scritta “Fratello in lutto”): “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero breve“…

La morte di Lucas Mello, secondo fonti brasiliane, sarebbe dovuta a un incidente stradale avvenuto a Lontras, città nello Stato di Santa Catarina (Brasile).