A quasi 3 anni dalla scomparsa di Davide Astori, Francesca Fioretti è stata sorpresa insieme al suo nuovo amore: si tratta del difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov.

Francesca Fioretti, compagna del compianto Davide Astori, è stata sorpresa da Chi mentre si scambiava un tenero bacio con il difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov. La modella, da sempre riservata sulla sua vita privata, si è chiusa nel massimo silenzio dopo la scomparsa del capitano della Fiorentina, avvenuta improvvisamente il 4 marzo 2018. Per il momento né lei né Kolarov hanno confermato il legame.

Francesca Fioretti e Aleksandar Kolarov insieme

A 3 anni dalla tragedia che ha sconvolto la sua vita, Francesca Fioretti ha deciso di riprendere in mano le redini della propria esistenza, e dopo aver messo sua figlia Vittoria al primo posto oggi sembra aver ritrovato la serenità insieme al giocatore serbo Aleksandar Kolarov. I due sono stati sorpresi da Chi mentre erano insieme a Milano.

Francesca Fioretti

In questi difficili anni che hanno seguito la morte di Astori, Francesca Fioretti si è dedicata completamente alla piccola Vittoria, con cui ha deciso di viaggiare alla ricerca della felicità. La morte del calciatore 31enne è stato un duro colpo per la modella, che a Vanity Fair aveva confessato: “Per me è 4 marzo ogni giorno. Ogni cosa che faccio, penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose“.

Il processo sulla scomparsa del calciatore

Nelle ultime ore la modella ha dedicato un post alle notizie trapelate dal processo sulla morte di Davide Astori, che dovrà accertare se la scomparsa del calciatore poteva essere evitata. La Fioretti ha espresso il suo dolore per la vicenda e ha chiesto che sia fatta luce su quanto accaduto all’amore della sua vita.