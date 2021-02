L’ex Miss Eleonora Pedron ha rivelato che lei e i suoi due figli, Ines e Leon Biaggi, hanno avuto il Coronavirus.

Eleonora Pedron ha svelato che lei e i suoi figli, Ines e Leon, hanno avuto il Coronavirus. Oggi tutti e tre sarebbero guariti, e la modella ha dichiarato a DiPiù TV di aver temporaneamente perso il senso del gusto e l’olfatto: “Oggi, nonostante sia guarita, ho difficoltà a sentire gli odori e soprattutto i sapori. Ma non mi lamento: ho troppo rispetto per le persone che hanno sofferto davvero a causa di questo virus, che hanno perso i propri cari”, ha confessato.

Eleonora Pedron ha avuto il Coronavirus

Anche Eleonora Pedron e i suoi due bambini, Ines e Leon Biaggi (rispettivamente di 11 e 10 anni) hanno avuto il Coronavirus. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe avuto sintomi gravi della malattia e la modella ha dichiarato di aver accusato la temporanea perdita di olfatto e gusto. I due figli invece sarebbero stati entrambi asintomatici.

Eleonora Pedron

L’ex Miss ha aspettato di essere guarita dal virus per confessare pubblicamente di averlo avuto, e del resto ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

La nuova importante storia d’amore

Nel 2019 Eleonora Pedron è uscita allo scoperto con quello che oggi è il suo grande amore, l’attore Fabio Troiano. I due vivrebbero la loro storia “a distanza”: lei vive a Montecarlo con i suoi due figli, lui a Roma.

Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto per puro caso durante un viaggio in treno: “Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata”, ha raccontato la Pedron a Verissimo.