Taylor Mega risponde così a chi la critica e giudica per le sue vacanze -lavoro all’estero. Ecco quello che è successo.

Professione modella, influencer e imprenditrice italiana lei è Taylor Mega che non smette un attimo di far parlare di sé sulle riviste patinate, nei salotti televisivi e sui vari social network. Con il suo fisico scolpito e i lunghi capelli biondi la giovane del Friuli-Venezia Giulia viene spesso presa di mira dagli haters della rete che non le risparmiano mai critiche e commenti poco graditi ma questo a Taylor, sembrerebbe non preoccupare affatto e in risposta a chi continua ancora a chiedersi come mai, nonostante le restrizioni del governo, la Mega possa invece trovarsi all’estero, lei ha preferito rispondere così.

Taylor Mega a Dubai

Taylor Mega non è nuova alle critiche, anzi sembrerebbe digerirle molto bene e anche adesso che si trova a Dubai e per lavoro insieme all’amica Francesca Del Bufalo, con la quale pare stiano girando dei tutorial di workout, ha voluto rispondere nel suo solito stile provocatorio condividendo uno scatto del suo lato b da urlo.

E così, fra una pausa e l’altra dal lavoro, la bella Taylor ha mostrato ai suoi numerosi followers di Instagram, come riesce a godersi anche un pò di relax sulle meravigliose spiagge di Dubai e in risposta alla nuova ondata di critiche, che è ormai solita scatenare, ha preferito indossare soltanto un costumino ristretto che non fa altro che esaltare le sue forme scolpite.

Taylor Mega è di nuovo single

Di recente l’influencer italiana è tornata di nuovo single e ad annunciarlo è stata la stessa Taylor tramite delle Ig stories dove ha voluto ufficializzare la fine della sua relazione con Tony Effe. “È finita perché alcune storie finiscono” – Aveva dichiarato sul social network – “Nutro comunque un grande affetto e rispetto per Tony. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore“.

