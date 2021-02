Dopo l’addio ai titoli nobiliari Meghan e Harry avrebbero deciso di prendere molte decisioni autonomamente, e la Regina avrebbe deciso di “punirli” per quanto accaduto.

Stando a quanto riporta l’Express Meghan Markle si sarebbe rifiutata di tornare a Londra per il tradizione Trooping the Colour, previsto a marzo. Il rifiuto dell’ex duchessa avrebbe mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta, che stavolta avrebbe deciso di optare per “la linea dura” con lei e suo nipote Harry: Sua Maestà avrebbe deciso di togliere al principe i suoi tre titoli militari onorari, facendo così in modo che lui rinunci per sempre ai suoi incarichi militari (a cui sarebbe molto legato).

La Regina Elisabetta punisce Harry e Meghan

Le ultime decisioni prese da Harry e sua moglie, Meghan Markle – senza il consenso della Corona – avrebbero mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta, che a ridosso del Megxit avrebbe deciso di togliere a suo nipote i tre titoli militari onorari da lui ottenuti nel corso della sua carriera militare (e a cui, avendo deciso di abbandonare i titoli nobiliari, non dovrà più adempiere).

Sembra che a spingere la Regina a questa decisione sarebbe stato il recente rifiuto di Meghan a prendere parte al Trooping the Colour, tradizionale cerimonia dei reggimenti del Commonwealth e del British Army.

I presunti dissapori con Meghan Markle

Stando a quanto trapelato dopo il Royal Wedding, Meghan Markle avrebbe deciso di dire addio al titolo di duchessa del Sussex per dei presunti dissapori con la famiglia Reale, che non l’avrebbe “protetta” – come lei stessa ha lasciato intendere in un’intervista alla BBC – neanche quando era incinta del figlio Archie Harrison. Secondo indiscrezioni le dichiarazioni di Meghan (e le sue discusse querelle familiari col padre e la sorellastra) avrebbero mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta, mentre tra lei e la cognata Kate Middleton non sarebbe mai corso buon sangue.