Elisa Isoardi ha condiviso uno scatto in cui posa in maniera inedita e sexy, facendo letteralmente impazzire i suoi follower.

Elisa Isoardi dopo aver conquistato la corona di Miss Italia nel 2000 ha scalato il successo sul piccolo schermo diventando ben presto uno volti più richiesti in casa Rai. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si è sempre mostrata in tv e sui social, senza trucco e senza inganno, forte della sua naturale bellezza la Isoardi non ha mai mostrato, almeno pubblicamente, il suo lato più sexy ma ora ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo su Instagram un super scatto che la immortala sensuale e intrigante come non l’abbiamo mai vista e gli utenti sono letteralmente impazziti

Elisa Isoardi, posa sexy

Pioggia di like per la bella conduttrice italiana che sul suo profilo Instagram si è mostrata in una veste decisamente inedita e particolarmente sensuale. L’ex modella italiana si è lasciata immortalare accanto al fotografo Claudio Porcarelli indossando una giacca con la quale si intravede chiaramente che sotto è a seno nudo. E’ bastato un flash con uno sguardo attraente e delle labbra socchiuse per far letteralmente impazzire il mondo del web.

Elisa Isoardi è single

La Isoardi splende eccome anche in versione single. Dopo aver archiviato dal 2018 la sua storia con il politico Matteo Salvini, dove ne aveva così ufficializzato la rottura su Instagram: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo” Elisa è tornata di nuovo libera.

Più volte la stessa conduttrice ha negato anche di aver avuto un flirt, che gli è stato spesso attribuito sulle pagine di cronaca rosa, con Raimondo Todaro il ballerino di Ballando con le stelle. “Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno” ha confidato di recente la stessa Isoardi ospite ai microfoni di Verissimo.