Riccardo Scamarcio, diventato da poco padre, si racconta per la prima volta al Corriere della Sera nella nuova veste di genitore.

Una delle caratteristiche più note di Riccardo Scamarcio, oltre al talento e alla bellezza, è sicuramente la sua riservatezza. Il protagonista di Tre metri sopra al cielo è infatti un attore che non ha mai amato i riflettori sulla sua vita privata, tutt’altro. Le sue relazioni sentimentali però, nonostante ciò, sono state spesso protagoniste della cronaca rosa ma adesso e per la prima volta, a parlare della sua sfera intima e familiare, è stato proprio l’attore pugliese che da alcuni mesi ha conosciuto le gioie della paternità. Ecco quello che ha dichiarato Riccardo Scamarcio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Riccardo Scamarcio è diventato padre

“L’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te” ha così confessato l’attore in una delle poche volte in cui è apparso a cuore aperto sulla stampa.

Scamarcio ha infatti vissuto con il massimo riserbo la gravidanza della sua compagna, Angharad Wood ed anche il nome della loro bambina non è mai trapelato anche se i più informati dicono che in realtà si chiami Emily. “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

Riccardo Scamarcio

E’ un fiume in piena Riccardo Scamarcio sulle pagine del Corriere della Sera dove per la prima volta parla di sua figlia: “L’ amore filiale, da noi, si porta in modo fisico, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso”.

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood

Dopo una lunga storia d’amore vissuta con la collega Valeria Golino più grande di lui di ben 14 anni, Riccardo Scamarcio ha ritrovato la felicità al fianco di Angharad Wood agente di spettacolo di origini inglesi ed anche lei più grande di età. La coppia, come da perfetto stile Scamarcio, si è sempre tenuta lontana dal mondo del gossip e anche la nascita della loro primogenita è stata vissuta con grande privacy.