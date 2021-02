Walter Zenga e la verità sul suo terzo matrimonio con Raluca Rebedea ma spuntano anche 60 mila euro che avrebbe dato ai figli.

Con l’ingresso di Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip, la vita privata di suo padre Walter tanto privata non lo è più stata. Dopo le numerose polemiche per l’ingresso a Cinecittà dell’ex portiere e dove il pubblico ha assistito ad un lungo confronto fra padre e figlio ma anche dopo le polemiche suscitate dalla prole di Walter che è stata più volte ospite di alcuni salotti televisivi, ecco che adesso i riflettori sono tutti puntati su Raluca Rebedea. La donna, originaria di Bucarest e divenuta la sua terza moglie nel 2005, è o non è ancora ufficialmente sposata con Walter Zenga? E come stanno davvero le cose con i suoi figli? Ecco quello che quest’ultimo ha dichiarato in merito.

Walter Zenga e i 60mila euro ai figli

Su Oggi si legge che Walter Zenga avrebbe versato la cifra di 60mila euro per i figli Nicolò e Andrea su decisione del tribunale di Ancona e dopo una citazione in giudizio da Roberta Termali, la sua ex moglie. Sembrerebbe si tratti di un adeguamento Istat che fa riferimento all’assegno di mantenimento dal 2001.

Walter Zenga e Raluca Rebedea non sono separati

Per diverso tempo la cronaca rosa aveva parlato della separazione fra Walter Zenga e Raluca Rebedea dopo che lo stesso allenatore di calcio aveva, tramite un post su Instagram, annunciato la fine del loro matrimonio. Il post in questione, era però stato rimosso a distanza di pochissime ore suscitando curiosità e confusione sulla vicenda ma a far chiarezza è arrivata prontamente una dichiarazione dell’ex campione.

Walter Zenga

“Non sono assolutamente separato da Raluca” – sono queste le dichiarazioni di Zenga che si leggono su Oggi – “Avevo messo un post che poi è stato rimosso dopo otto ore. Sembra la sagra del padrino e non mi sembra il caso… Comunque non metterei mai qualcosa di brutto nei confronti dei miei figli sui social. Qualsiasi rapporto ci sia un padre li difende sempre i suoi figli“.

Walter Zenga è convolato a nozze per ben tre volte: prima con Elvira Carfagna e poi con Roberta Termali. Nel 2005l’ex portiere ha pronunciato un nuovo sì con Raluca Rebedea e dalla quale ha avuto altri due figli: Samira nata nel 2009 e Walter Jr. nel 2012. La coppia quindi sta ancora insieme e vive a Dubai.