La lettera di Pasquale La Rocca a Federica Nargi e Luca Favilla dopo Ballando

Curioso messaggio di Pasquale La Rocca a Federica Nargi e Luca Favilla dopo la finalissima di Ballando con le Stelle. Le parole.

Indubbiamente sono stati tra i protagonisti di Ballando con le Stelle 2024 e hanno conteso fino all’ultimo lo scettro del vincitore a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Stiamo parlando di Federica Nargi e Luca Favilla che, forse, avrebbero meritato più del terzo posto finale. In questo senso potrebbe essere letta la lunga “lettera” social di Pasquale La Rocca, accoppiato dopo le varie vicissitudini, a Federica Pellegrini e arrivato secondo.

Pasquale La Rocca scrive ai Nargilla

Attraverso una storia Instagram, Pasquale La Rocca ha voluto fare i complimenti a Federica Nargi e Luca Favilla per le loro esibizioni a Ballando con le Stelle 2024. Il ballerino, arrivato secondo in questa edizione insieme alla Pellegrini, ha riconosciuto il valore dei due.

Federica Nargi

“Federica e Luca, voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle”, ha esordito La Rocca. “Federica, la tua eleganza e il tuo carisma hanno illuminato la pista, mentre Luca ha dimostrato di essere un partner eccezionale, capace di creare una sintonia unica con te”, ha scritto ancora.

“Siete riusciti a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione, e avete conquistato il cuore del pubblico con il vostro spirito e la vostra autenticità. Essere arrivati al podio insieme è un traguardo straordinario”, ha aggiunto ancora Pasquale applaudendo i Nargilla per la crescita e il talento dimostrato. “Vi auguro il meglio per tutto ciò che verrà”, ha concluso il ballerino esprimendo tutta la propria stima”.

La reazione dei Nargilla

Al netto di quella che potrebbe essere sembrata a qualcuno una frecciatina di La Rocca alla coppia, i due chiamati in causa hanno condiviso le parole di Pasquale in modo molto semplice pubblicando la storia sui rispettivi canali social con tanto di emoticon delle mani giunte in segno di ringraziamento e alcuni cuori. Insomma, nessun tipo di polemica. Anzi, un grande feeling e la conferma dell’ottima gara disputata fino alla fine.