Spunta una nuova teoria al Grande Fratello: Yulia Naomi Bruschi è uscita perché è incinta? Lei fa chiarezza.

Nelle scorse puntate del Grande Fratello aveva fatto molto discutere l’uscita dal reality di Yulia Naomi Bruschi. La gieffina apparentemente ha deciso di lasciare la Casa per via di un’accusa di aggressione fatta dall’ex fidanzato.

Tuttavia, nel corso delle ultime settimane hanno iniziato a circolare sul web nuovi rumors che ritenevano l’uscita di Yulia dovuta a una gravidanza scoperta all’interno del reality. Ma qual è la verità? Scopriamo che cosa sta succedendo.

Grande Fratello: il rumor che ha infiammato il web

Tutto è iniziato da alcune indiscrezioni diffuse dalla blogger Deianira Marzano, che ha riportato segnalazioni ricevute dai fan. Secondo queste voci, il presunto “pancino sospetto” di Yulia sarebbe stato il motivo del suo improvviso abbandono del reality.

Alcuni utenti hanno anche sottolineato l’assenza di risposte da parte di Michael, compagno della Bruschi, e questo ha alimentato ulteriormente il gossip.

Qui il video dell’incontro con Giglio.

La notizia, alimentata da alcuni utenti sui social e ripresa da blog e testate, ha spinto il conduttore Alfonso Signorini a interpellarla direttamente per dissipare ogni dubbio.

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello, però, Yulia Naomi Bruschi ha finalmente fatto chiarezza.

Yulia smentisce in diretta: “Non sono incinta”

Durante il confronto in diretta, Alfonso Signorini ha chiesto direttamente a Yulia di commentare le indiscrezioni. La risposta dell’ex gieffina è stata chiara e decisa: “Sono incinta? Non sapevo di esserlo. In realtà no. Avrò messo qualche chiletto in più dentro la Casa, ma non sono incinta” ha dichiarato sorridendo e mettendo fine alle speculazioni.

Con questa affermazione, Yulia ha smentito categoricamente i rumor e ha confermato quindi che il suo abbandono non ha nulla a che fare con una gravidanza.

La chiarezza di Yulia ha rassicurato i fan, ma ha anche dimostrato come i social possano alimentare notizie infondate.