Anche l’attrice Micaela Ramazzotti ha ritirato l’accusa contro l’ex marito Paolo Virzì dopo la lite di giugno, ma spuntano nuovi retroscena.

Micaela Ramazzotti ha deciso di ritirare la querela per lesioni contro l’ex compagno, il regista Paolo Virzì. L’episodio che ha portato alle accuse risale a una lite avvenuta in un ristorante a Roma, nel quartiere di piazza Albania. La querela è stata rimossa anche in risposta al ritiro della denuncia da parte di Virzì a settembre, tre mesi dopo l’accaduto. A seguito di questa mossa, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del caso. Intanto, però, spuntano nuovi inquietanti retroscena sull’accaduto.

Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: nuovi dettagli

La lite tra i due, come riportato dalle indagini, avrebbe coinvolto anche Ottavia, la figlia di Virzì, e l’attuale compagno della Ramazzotti, Claudio Pallitto.

Le versioni dei fatti, però, non coincidono: Ramazzotti sostiene che la lite sia scoppiata dopo che Ottavia l’ha filmata con il cellulare, mentre il regista la insultava. A quel punto, l’attrice avrebbe strappato il telefono dalle mani della ragazza e sarebbe intervenuta la polizia.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

D’altra parte, Virzì afferma che sia stato Pallitto a minacciare lui e sua figlia, intimandoli di lasciare il locale. Secondo la versione del regista, Ramazzotti avrebbe anche urlato a Ottavia “Ti ammazzo” e avrebbe tentato di aggredirla fisicamente.

Il ritiro della querela e la richiesta di archiviazione

A settembre, Paolo Virzì ha ritirato la sua querela nei confronti di Ramazzotti e Pallitto, con l’intenzione di chiudere definitivamente la vicenda. Ora, anche Micaela Ramazzotti ha deciso di fare lo stesso, portando la procura a richiedere l’archiviazione del caso.

Secondo la pm Barbara Trotta, le azioni di Ramazzotti possono essere considerate come una reazione di legittima difesa.

L’attrice ha dichiarato di aver scelto di ritirare la querela per tutelare la serenità della sua famiglia, in particolare quella dei figli. Resta da vedere come si evolveranno le cose tra i due ex ora che la vicenda è stata archiviata.