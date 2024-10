Mogan contro Asia Argento dopo l’intervista dell’attrice. “Ma come si permette?” tuona il cantautore. Scopri cos’è successo.

Morgan torna al centro dell’attenzione mediatica dopo l’intervista a Verissimo rilasciata dall’ex compagna Asia Argento, madre della loro figlia Anna Lou. Durante l’intervista da Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato che il padre di sua figlia soffrirebbe di dipendenze, parole che hanno fatto infuriare Marco Castoldi, che si è scagliato immediatamente contro le parole dell’ex.

Scopriamo che cosa ha detto.

Morgan attacca Asia Argento: l’intervista rivelatrice

Durante l’intervista, Asia Argento ha parlato apertamente delle difficoltà nel rapporto tra Morgan e la loro figlia. Secondo lei, il cantante sarebbe spesso assente e afflitto da problemi di dipendenza.

Argento ha, infatti, affermato: “Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo”, aggiungendo che sperava che queste parole potessero servire al cantante per migliorare.

Anna Lou e Asia Argento

“Lui è preda del suo ego, è brutto da vedere e da dire, mi dispiace ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli” ha aggiunto Asia. Ma le sue parole hanno scatenato l’ira del suo ex che è prontamente intervenuto.

Lo sfogo di Morgan

Dopo la messa in onda dell’intervista non è passato molto tempo dallo sfogo di Morgan.

Il cantautore, infatti, ha dichiarato: “Va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi, questo fa veramente venire i nervi“.

Lo sfogo, poi, prosegue: “Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società – poi l’affondo -, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di grevità morale“.

L’attacco continua: “Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio, ma non mi pare proprio il mio caso – e aggiunge – , anzi, direi che siamo nella situazione opposta, cioè di un padre colto che ha nutrito amorevolmente la sua figlia non solo economicamente ma proprio in termini di cura amorevole, di gentilezza e di valori morali. Lui e inclusa tutta la sua famiglia d’origine che per mia figlia è stata ed è la sua famiglia, la sua casa“.