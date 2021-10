Giovedì 7 ottobre iniziano il tanto atteso torneo Master 1000 di Indian Wells 2021: ecco dove e quando vederlo in TV.

Il torneo Masters 1000 di Indian Wells è uno degli appuntamento più attesi per gli appassionati di tennis. C’è tanta soprattutto perché ci sarà la possibilità di rivedere in campo il russo Daniil Medvedev, che battendo nella finale degli US Open Novak Djokovic ha tolto a quest’ultimo la possibilità di realizzare il Grande Slam. Proprio il campione serbo sarà invece il grande assente del torneo, ha infatti fatto sapere di volersi prendere una piccola pausa (saranno assenti anche Roger Federer e Rafa Nadal). Ci sarà invece l’italiano Matteo Berrettini, protagonista fino a questo momento di un grande 2021 in cui ha anche raggiunto la finale del Torneo di Wimbledon.

Indian Wells 2021: dove vederlo in TV e in streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire il torneo maschile di Indian Wells 2021 in diretta TV su Sky Sport ma anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV. La grande novità per quanto riguarda le dirette televisiva è sul torneo femminile.

Matteo Berrettini

Per la prima volta, infatti, l’Indians Wells 2021 femminile è trasmesso in diretta TV e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky. Ma non sono, tutti le mattine e fino al primo pomeriggio, dalle ore 9 alle 14, su Supertennis verranno anche trasmesse in differita le due partite più emozionanti della giornata del torneo maschile.

Indian Wells 2021: le tenniste e i tennisti italiani

Matteo Berettini non è l’unico tennista italiano protagonista al torneo di Indian Wells 2021, a rappresentare il nostro Paesi ci sono infatti anche Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, a portare in alto la bandiera italiana sono Camila Giorgi, Marta Trevisan e Jasmine Paolini.