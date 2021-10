Conosciamo da vicino chi è Sara Masserini: una delle giovani concorrenti della sesta edizione de “Il Collegio” in onda su Rai 2.

Si chiama Sara Masserini ha origini bergamasche ed il suo nome è divenuto popolare nel 2021 quando è entrata nel cast della sesta edizione de “Il Collegio” in onda su Rai 2. La giovane appare per la prima volta sul piccolo schermo nelle vesti di alunna ed ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata. Biografia, origini, passioni e curiosità: alla scoperta di Sara Masserini.

Chi è Sara Masserini

Classe 2005, Sara Masserini vive a Colzate in provincia di Bergamo, in Lombardia ed è una giovanissima studentessa. Sulla sua vita familiare al momento non abbiamo molte informazioni, non sappiamo infatti se abbia o meno delle sorelle o dei fratelli ma a scuola è una vera secchiona ed ha la media del 9.27.

Sara Masserini, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata dell‘alunna del Collegio 6, sappiamo che la giovane è un’assidua frequentatrice della chiesa e da più di 8 anni è anche una chierichetta. Non sappiamo invece se dal punto di vista sentimentale sia legata o meno a qualcuno ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram al momento su questo aspetto non riusciamo a saperne di più.

Sara Masserini, 7 curiosità

-Sara ha dichiarato di essere orgogliosamente una secchiona e che non lascia copiare nessuno.

-Ama anche gli animali e possiede un cane.

-Per Sara è giusto e corretto “Rispettare le regole“.

-Una delle sue grandi passioni è il nuoto che Sara pratica da tanti anni.

– Ama moltissimo viaggiare.

-La madre l’ha definita nel video di presentazione del Collegio 6 “La figlia perfetta”.

-Uno dei suoi motti preferiti è “Always be your self” che tradotto significa “Sii sempre te stesso”.

Fonte foto: https://www.facebook.com/Il-Collegio-250632042040162/