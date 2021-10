Tra i giovani talenti che X Factor 2021 ha portato al grande pubblico si è distinto Karma. Promosso da Mika, andiamolo a conoscere.

Entrare nelle grazie di una popstar di fama mondiale non è cosa da tutti. Serve tanto talento e quella giusta dose di personalità in grado di farti spiccare sulla massa. Ed è proprio con tali caratteristiche che Karma ha stregato Mika, il suo coach a X Factor. Tentiamo di sviscerare ogni “segreto” del giovane cantante, salito alla ribalta mediatica per merito del programma Sky.

Karma: la biografia

Karim Daniel vero nome di Karma, proviene da Venosa, un piccolo borgo in provincia di Potenza. Non sono noi né il luogo né la data di nascita. La musica è entrata definitivamente nella sua vita a 13 anni, quando, dopo la morte del padre, ha cominciato ad esprimere le proprie emozioni attraverso la chitarra che aveva in casa.

Da autodidatta, si è presentato ai casting di X Factor per dare alla madre una vita migliore, ripagandola dei sacrifici fatti per lui. Alla prima puntata di Audizioni ha cantato ed eseguito al piano la cover Call Out My Name di The Weeknd.

La voce calda e avvolgente ha ammaliato i giudici, pronti a promuoverlo con 4 “Sì”. Tra di loro, il più colpito è stato Mika, che ha definito l’esibizione davvero toccante, elegante e sincera (la stessa sincerità riscontrata da Emma Marrone).

L’impressione positiva riscossa gli ha permesso di superare i Bootcamp, nonostante l’inedito Can’t Help but Wonder non abbia convinto fino in fondo. Il brano, dedicato ad una misteriosa ragazza conosciuta tanto tempo fa e mai più ritrovata, racconta di un amore impossibile e, quindi, straziante.

Karma: la vita privata

Karma vive a Venosa, in Basilicata. Attivo su Facebook, sono ignoti sia la situazione sentimentale sia quella economica.

4 curiosità su Karma

– Entrambi i genitori provengono dal Marocco.

– Ha preso appena una lezione di canto.

– Non possiede un profilo su Instagram.

– È sotto contratto con la Sheratan Records, etichetta e azienda produttrice carpigiana, che vanta tra gli artisti di punta la band Luis e gli istanti.