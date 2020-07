Dov’è girato Il Collegio: la location del programma (nuova nel 2020)

Dove è girato Il Collegio, il docu-reality che va in onda su Rai 2? Nel 2020 non sarà più all’Istituto San Carlo, ma cambierà location… Scopriamo di più!

Il docu-reality Il Collegio ha piano piano visto crescere il suo pubblico e la sua fama, nel corso delle sue quattro edizioni andate in onda su Rai 2. Una delle particolarità dello show, oltre agli alunni e ai professori che vivono come se fossero nel passato (Il Collegio 4, ad esempio, era ambientato nel 1982), è che viene ambientato in un vero e proprio collegio. Sebbene la location delle prime quattro edizioni fosse l’Istituto San Carlo di Celana, la quinta sarà ambientata al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Il Collegio 5: la location è stata cambiata

A causa delle restrizione dovute all’emergenza Covid-19 in Italia, la location per la quinta edizione de Il Collegio è stata cambiata. Le riprese infatti sono iniziate all’inizio di luglio 2020 al Convitto Regina Margherita di Anagni, la “città dei Papi“.

Il convitto in questione fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. È stata scelta questa location proprio per l’ampiezza della struttura.

La location di Il Collegio 4, l’istituto San Carlo di Celana

Dove si trova la vecchia location invece? L’Istituto San Carlo di Celana si trova precisamente vicino a Caprino Bergamasco, ovvero in Lombardia.

La struttura è stata costruita nel lontano 1579 da San Carlo Borromeo ed è stato per tantissimi anni un collegio maschile e femminile. All’interno vivevano circa 700 studenti ed è stato frequentato anche da Papa Giovanni XXIII, ovvero Angelo Roncalli. Alle sue spalle ha una grande storia e delle fonti confermerebbero che da quell’istituto sono usciti numerosi politici e personalità di spicco dell’imprenditoria.

L’istituto è stato chiuso nel 2014 dopo un progressivo calo delle iscrizioni e una relativa perdita d’esercizio (già nel 2006 aveva rischiato la chiusura). Nel 2017 riapre, poi, le porte diventando la location del docu-reality show in onda su Rai 2, e lo è stata per le prima quattro edizioni.

Cos’è Il Collegio, il reality di Rai 2?

Il Collegio è docu-reality diverso dal solito, perché vede come “concorrenti” un gruppo di alunni e di professori alle prese con lo studio. A commentare le loro avventure ci sono stati conduttori televisivi importanti come Giancarlo Magalli e, nella quarta edizione, Simona Ventura.

La particolarità del programma è che viene ambientato nel passato e gli studenti sono costretti a vivere rispettando le regole rigide imposte dal collegio: non possono utilizzare smartphone, non hanno internet, niente cibo nelle stanze, non possono truccarsi, avere piercing e tanto altro ancora. Tutti gli studenti hanno un’età compresa tra i 13 e i 17 anni e devono seguire quotidianamente le lezioni delle materie che il collegio gli impone di studiare. A fine anno devono diplomarsi e, oltre allo studio, devono fare di tutto per mantenere il voto di condotta abbastanza alto!

La prima edizione è stata ambientata nel 1960, la seconda nel 1961 (centenario dell’Unità d’Italia), la terza nel nel 1968 e la quarta nel 1982 (l’anno di ET, di Thriller e della vittoria dei Mondiali di calcio). Della quinta, infine, non si hanno informazioni.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/Il-Collegio-250632042040162/