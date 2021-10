Trapelano le prime indiscrezioni sulla finale di X Factor che rivela come ospiti internazionali la rock band dei Coldplay.

Confermato dalla pagina ufficiale del talent show, i Coldplay saranno ospiti durante la finale di X Factor 2021. Come di consueto le ultime arringhe del programma si celebreranno con un Live Show che si terrà a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). La nota rock band britannica tornerà ad esibirsi con il pubblico in presenza.

Coldplay confermati al Live Show di X Factor 2021: la band sarà ospite alla finale

Con un comunicato sul canale ufficiale di Twitter, X Factor 2021 lancia una notizia bomba: i Coldplay saranno ospiti alla finale: “Non vedevamo l’ora di dirvelo. I coldplay saranno i superospiti internazionali della finale di X Factor”. Le leggende del rock in Italia si esibiranno ed assisteranno alla finalissima del talent show. Il Live Show presenterà i concorrenti arrivati in finale che dovranno esibirsi per lo più con brani originali, intervallando con alcune cover. Verrà inoltre introdotta una nuova sezione molto curiosa: la Hot Factor ovvero i momenti più sensuali del talent. Questa novità sarà condotta da Paola Di Benedetto.