Nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe essere la volta buona che assistiamo alla scelta di Matteo Fioravanti e Antonio ed Angela che lasciano insieme la trasmissione.

Secondo l’indiscrezione de Il Sussidiario, nella puntata che andrà in onda oggi si dovrebbe assistere alla scelta di Matteo. In effetti, il tronista dovrebbe fare la sua scelta dopo la presentazione del libro di Raffaella Mennoia che è andata in onda ieri a Uomini e Donne.

Finalmente ci sarà la scelta di Matteo? Le indiscrezioni

Nella puntata di oggi, del 26 ottobre, è molto probabile che andrà in onda la scelta di Matteo Fioravanti e anche quella di Antonio e Angela del trono over. Il tronista sceglie la corteggiatrice Noemi Baratto sotto consiglio di Raffaella Mennoia già presente in studio. Matteo si commuove con la sua ultima esterna e decide di viversi fuori la relazione con Noemi. Oltre alla scelta del tronista romano, anche il trono over si riempe di petali. Nella puntata di oggi, infatti Antonio e Angela potrebbero lasciare il programma insieme. I due si sono dichiarati innamorati e hanno voglia di viversi al di fuori delle telecamere. Potrebbe anche continuare il tira e molla tra Gemma e Costabile che è sono stati al centro studio anche nella scorsa puntata.