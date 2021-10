Ecco le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Fuori dal coro, programma condotto da Mario Giordano con approfondimenti di attualità, politica e tanto altro.

Fuori dal coro andrà in onda stasera su Retequattro come di consueto e sono già trapelate le prime indiscrezioni. Il programma condotto da Mario Giordano sarà pieno di ospiti interessanti e sarà incentrata per lo più sulla questione green pass. Verranno però anche trattati diversi argomenti scottanti che sono molto attuali.

Fuori dal coro: ecco gli ospiti e gli argomenti della prossima puntata

Il primo argomento ad essere trattato è estremamente attuale ovvero la stretta sull’obbligo di green pass entrato in vigore da poco più di una settimana. Un servizio presentato da Mario Giordano metterà in luce le lacune della regolamentazione che in molti non sembrano rispettare e dunque la mancanza di un controllo serrato. Ci saranno due ospiti presenti in studio: Stefano Puzzer, Nunzia Alessandra Schilirò e Nicola Porro.

Gli ospiti parleranno per lo più delle manifestazioni e dei no vax che si scagliano contro l’obbligo del green pass. Altro scottante tema sarà la prostituzione minorile in tempi di lockdown che si è sviluppata in Italia in modo silente ma preoccupante. Ultimo tema molto caro agli italiani che verrà trattato in Fuori dal coro è la diminuzione degli stipendi e l’aumento dei costi che sta sempre più attanagliando la vita dei risparmiatori.