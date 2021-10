Ecco le prime indiscrezioni sulle registrazioni delle nuove puntate, Ida Platano abbandona lo studio mentre per Roberta e Andrea Nicole è tempo di passione.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, ieri 25 ottobre si sono registrate altre puntate di Uomini e Donne. Non mancheranno situazioni scottanti da gestire e al centro studio la protagonista tornerà ad essere Ida Platano. Anche Roberta e Andrea Nicole faranno dei passi in avanti nei confronti dei loro corteggiatori.

Ida esce dallo studio, nuovi baci per Andrea Nicole e Roberta

Secondo il Il Vicolo delle News, Ida Platano sarà nuovamente al centro di critiche e polemiche in studio. Dopo la fine della frequentazione con Marcello, la dama sembra aver perso sempre più certezze e i commenti negativi per lei fioccano in studio. La Platano non regge alla pressione e, dopo essersi commossa, abbandona lo studio oppressa dalle continue critiche. Belle notizie invece arrivano per le due troniste che continuano il loro percorso e sembrano sempre più vicine ai due corteggiatori. Andrea Nicole si abbandona a un bacio appassionato con Ciprian ma questa volta in diretta e senza spegnere le telecamere. Altro bacio arriva per Roberta con Luca Salatino, i due sembrano sempre più attratti e complici.