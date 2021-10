Conosciamo da vicino chi è Raffaele Fiorella: età, origini, vita privata e curiosità sul nuovo concorrente de “Il Collegio 6”.

Dietro a dei grandi occhiali, capelli castani e occhi scuri Raffaele Fiorella nasconde tutta la sua carica ed energia. Il suo nome è divenuto popolare nel 2021 quando è entrato nel cast dei giovanissimi allievi della sesta edizione de “Il Collegio”.

Originario del Sud Italia lo studente si è subito fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo e senza mai nascondere tutta la grinta e determinazione che lo caratterizzano. Appassionato di calcio e non solo, oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul suo conto. Quanti anni ha, cosa studia, le sue passioni e tante curiosità: alla scoperta di Raffaele Fiorella.

Chi è Raffaele Fiorella

Sulla biografia di Raffaele Fiorella non abbiamo informazioni esatte sappiamo solamente che viene dalla Puglia e più precisamente da Barletta. E’ nato nel 2005 studia ragioneria ma sogna di diventare un giorno un telecronista sportivo. “Il calcio per me è più di un gioco, è vita” ha così confessato alle telecamere di Rai 2 e dove si è anche definito un ragazzo schietto, di cuore e determinato.

Raffaele Fiorella, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata dello studente del Collegio 6 non abbiamo al momento nessuna informazione. Raffaele Fiorella sembrerebbe essere single o comunque abbastanza riservato su questo aspetto. Inoltre pare sia anche poco attivo sui social network, nonostante abbia un profilo su Instagram.

Raffaele Fiorella, 4 curiosità

-Il suo motto è “Vivo la vita con il sorriso, la normalità non fa per me”.

-Raffaele Fiorella ha confessato che si sente realizzato anche quando a scuola prende un sei.

-E’ un grande tifoso del Milan.

-Ha dichiarato che mette grinta e carattere in tutto quello che fa “anche quando butta l’immondizia”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/raffaelefiorellaa/