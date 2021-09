Il 13 settembre 2021 prenderà il via il GF Vip 6 e sui social hanno già iniziato ad emergere alcuni dettagli riguardanti i nuovi interni della Casa.

Come per le precedenti edizioni la Casa del GF Vip 6 è stata rinnovata in vista della nuova stagione del programma, che vedrà al suo interno 22 famosi volti dello spettacolo italiano. Sui social sono emerse alcune immagini riguardanti gli interni della Casa e la sua Love boat, ossia la suite (che nella precedente edizione era a tema orologi) in cui i concorrenti potranno appartarsi durante la loro permanenza.

GF Vip 6: gli interni

Per la sesta edizione del GF Vip (la terza consecutiva ad essere condotta da Alfonso Signorini) gli spazi interni dell’abitazione sarebbero stati visibilmente aumentati: il salone – ancora più grande di quello usato nella precedente edizione – conta svariate poltrone e divanetti, mentre nell’angolo cucina sarebbero presenti come sempre il tavolo con le sedie e, sui muri, l’immancabile sequenza di photostory riguardante i concorrenti delle precedenti edizioni. Il bagno – con vasca idromassaggio – è stato tinto di giallo e inoltre, nella Casa, sono stati introdotte alcune rampe d’accesso che dovrebbero facilitare i movimenti di Manuel Bortuzzo (il nuotatore rimasto disabile dopo una sparatoria e concorrente di questa edizione).

La Love boat

La suite della casa del GF Vip 6 è ad ispirazione “Love boat”: i concorrenti potranno rilassarsi al suo interno avendo l’impressione di essere a bordo di una vera nave da crociera mentre, per quanto riguarda la “stiva”, essa sarà destinata al famoso Cucurio.

“Ci sarà anche la Love Boat (…) In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona meno confortevole: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”, ha dichiarato a Chi Alfonso Signorini.

L’unica stanza che non sarebbe stata modificata – così come per le precedenti edizioni – è il confessionale, completamente insonorizzato.