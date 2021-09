Frasi dolci: le più belle frasi d’amore per le nostre dediche, parole in grado di emozionare il tuo partner e di farlo sentire coccolato.

L’amore è un sentimento fortissimo, a volte travolgente, il più delle volte irrazionale. Proprio per questa sua caratteristica, però, è spesso difficile da descrivere. Trovare le parole giuste per poter far comprendere il proprio affetto a una persona speciale non è per nulla semplice, specialmente se si è in cerca di frasi dolci. Fortunatamente, esistono diversi aforismi e citazioni che possono diventare una fonte d’ispirazione per trovare le parole più giuste da dedicare al nostro lui o alla nostra lei. Scopriamo insieme alcune dei più emozionanti!

Frasi dolcissime per far sciogliere il cuore del tuo partner

La differenza tra frasi dolci d’amore e frasi sdolcinate è sottile. Spesso per il nostro volere apparire originali, finiamo per non riuscire a esprimere con semplicità i nostri sentimenti. Altre volte, impegnandoci di meno, cadiamo invece in quella retorica zuccherosa che può risultare molto banale. Anche per questo motivo, prima di prendere in mano carta e penna (o il proprio smartphone), è meglio farsi ispirare da frasi amorevoli più o meno famose.

Queste alcune delle frasi d’amore più belle ed emozionanti in assoluto da poter dedicare al tuo lui, alla tua lei, o a una persona a te molto cara:

Frasi dolci per il partner

– Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno, così non dovrei mai vivere senza di te. (A.A. Milne)

– Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

– Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me. (José Ortega y Gasset)

– Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

– L’amore non si manifesta con il desiderio di fare l’amore, ma con il desiderio di dormire insieme (Milan Kundera)

– Tu sei una persona che si incontra quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

– Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti. (Jim Morrison)

– L’amore è il fiore della vita, e fiorisce inaspettatamente e senza regole, e deve essere colto dove viene trovato, e goduto per la breve ora della sua durata. (David Herbert Lawrence)

– Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Bronte)

Frase dolce o frase sdolcinata?

Quelle sopra riportate sono solo alcune delle frasi più belle sull’amore scritte da aforisti, poeti e letterati di vario genere. Perché l’amore è un sentimento che non ha barriere e può essere raccontato da chiunque. Solo in pochi però riescono a coglierne la profondità e a esprimerla con parole in grado di renderla dolce e comprensibile per tutti, senza cadere nella retorica. Se vuoi evitare di incappare in una frase sdolcinata, cerca di centellinare nelle tue dediche l’utilizzo di frasi di questo tipo:

Frasi sdolcinate per il partner

– Tutti i miei sogni si sono avverati quando ti ho trovato.

– Quando guardo nei tuoi occhi sono in paradiso.

– Vivere con te è un sogno che si avvera.

– Non riesco a immaginarmi senza di te.

– Sarai mio per sempre.

– Sei la migliore ragione per svegliarsi ogni mattina.

– Siamo come un arcobaleno senza fine.

– Da quando mi hai sorriso il mondo si è fermato.

– Come è dolce essere amati da te.

– Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te.

– Sei la cosa più bella della mia vita.

– Quando sono con te tutto il resto non conta.