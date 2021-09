Le partecipazioni matrimonio sono una parte importante dell’organizzazione delle nozze. Quali sono quelle low cost e e originali?

Organizzare le nozze, soprattutto negli ultimi tempi, sembra un’impresa titanica. Non a caso, la figura della wedding planner sta diventando super richiesta. Tra le mille cose da fare, i futuri sposi devono pensare anche agli inviti. Quali sono le partecipazioni matrimonio economiche più originali? Diamo uno sguardo alle idee più in voga e semplici.

Partecipazioni matrimonio economiche: le più originali

State organizzando le nozze e siete sommersi di pensieri? Niente panico, è normale. Se poi non avete a disposizione un conto corrente infinito, siete più che giustificati. Gli inviti per il matrimonio sono una parte importante dell’organizzazione di questo giorno speciale, anche perché descrivono, in parte, le personalità dei futuri sposi. Nessuno intende fare una brutta figura, soprattutto con i parenti serpenti, ma spesso questi bigliettini costano un occhio della testa. Fortunatamente, ci sono idee di partecipazioni economiche che sono davvero originali.

Senza rinunciare allo stile, si possono creare inviti su misura: servono solo un po’ di creatività e una buona dose di pazienza. Negli ultimi tempi, il plexiglass è un materiale molto apprezzato e il suo prezzo non è particolarmente alto. Si tratta di una specie di plastica trasparente, su cui possono essere fatte tantissime incisioni. A meno che non siate in possesso del macchinario per il taglio del plexiglass, sarete costretti a rivolgervi ad un tecnico. La buona notizia, però, c’è: solitamente si tratta delle classiche partecipazioni matrimonio economiche online. Pertanto, basta una piccola ricerca sul web per trovare la soluzione al prezzo più competitivo.

Partecipazioni matrimonio semplici

Tra gli inviti matrimonio economici ma originali ci sono anche le partecipazioni eco friendly. In questo campo avrete l’imbarazzo della scelta e, soprattutto, rispetterete l’ambiente. Carta e stampe ecologiche sono perfette per qualsiasi tema di nozze, dallo stile country allo shabby, passando per il minimal. Un’altra idea low cost, molto utilizzata tanti, tanti anni fa è l’invito sigillato, ovvero quello chiuso con cera lacca. Volendo, potete anche richiedere un timbro del tutto personalizzato, magari con le vostre iniziali o con il simbolo che più rappresenta la vostra unione.

Quanti si sposano d’estate possono anche optare per le originali partecipazioni ‘ventaglio‘. Potete scegliere tra tantissime stampe o grafiche particolari e farci scrivere quello che volete. Infine, se siete amanti della cultura orientale, potete optare per un invito origami. Un’idea semplice, originale e, soprattutto, super economica.