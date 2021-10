Adriana Volpe è tornata a parlare della sua “nemica”. La conduttrice in una lunga intervista ha raccontato la sua versione della storia, in risposta alle polemiche delle ultime settimane.

Ormai tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è guerra dichiarata, ma questa ormai è storia nota. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata a parlare del suo conflitto con la collega. E non ha perso occasione per sparare a zero su Sonia Bruganelli, raccontando la sua versione della storia.

Riguardo al famoso selfie scattato dalla Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe ha dichiarato senza mezzi termini: «Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano».

Ma non si è fermata qui, Adriana Volpe ha rincarato la dose contro la collega dicendo: «Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano, ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio».

La lite tra le due non si è ancora placata, e l’alleanza della Bruganelli con Magalli brucia parecchio alla Volpe. Adriana a fine intervista sembra lanciare un guanto di sfida alla collega: “Mi sottovaluta,” dice. Di certo ne vedremo delle belle nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip. La battaglia Adriana Volpe VS Sonia Bruganelli continua. Chi vincerà? Ammesso che ci debba essere un vincitore di questo scontro senza fama né gloria.