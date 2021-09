Dopo giorni di polemiche social, stasera lo scontro tra le due opinioniste si svolgerà in diretta, a prova di telecamere. Il battibecco tra Adriana e Sonia sarà affrontato dal padrone di casa, Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stasera saranno chiamate a un confronto dinnanzi alle telecamere spietate del Grande Fratello Vip. Le due opinioniste negli ultimi giorni sono state protagoniste di un acceso scontro a colpi di post social che ha innescato un forte dibattito tra i fans. Il popolo della rete si è schierato dalla parte di Adriana Volpe, giudicando di cattivo gusto le parole e i comportamenti della collega, Sonia Bruganelli.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di stasera si parlerà in esclusiva proprio della lite sorta tra le due opinioniste. Il dibattito tra le due sarà moderato dal padrone di casa Alfonso Signorini, con il consueto aplomp, e da Antonella Elia.

La litigata social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è diventata virale, e ha portato inevitabilmente le persone a schierarsi a favore dell’una o dell’altra. C’è chi mormora che si sia trattato di uno scontro fake, architettato al fine di aumentare gli ascolti in calo del GF Vip.

In ogni caso stasera ne vedremo delle belle; di sicuro ciascuna delle due avrà modo di esprimere le proprie ragioni e sfogare tutta la sua ira contro accumulata contro l’altra. Voleranno piatti e bicchieri come nelle litigate più celebri del mondo della tv? Oppure le vedremo accapigliarsi in diretta? Staremo a vedere, con tanto di pop-corn.