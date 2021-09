Fedez condivide una foto sui social che Chiara Ferragni sembra non gradire: “Quando pubblichi una foto in cui tu sei venuto bene e tua moglie no,” commenta l’influencer. Ma l’attenzione dei followers è puntata su altro.

“Buon lunedì patatini,” scrive sui social con un filo d’ironia Federico Lucia, alias Fedez, condividendo lo scatto di una serata. Nelle immagini della serata Fedez, leggermente ubriaco e su di giri, è ritratto anche in compagnia di altre modelle e showgirl, e già i fans divertiti commentano: “Divorzio loading”, oppure “Guarda che stasera dormi sul pianerottolo”.

Il commento della moglie, Chiara Ferragni, sembra più concentrarsi come di consueto sul proprio ego: “Quando pubblichi una foto in cui tu sei venuto bene e tua moglie no”, commenta infastidita la Ferragni, malgrado nella foto sia, come di consueto, bellissima.

L’attenzione dei followers però sembra attratta da altri particolari: “Federico ti rendi conto di essere vicino a due dee?” e altri più piccanti: “Da voglia di futuro a voglia di threesome è un attimo”.

Insomma, il popolo del web si è davvero scatenato contro il povero Fedez. Ma questa volta un po’ se l’è cercata, diciamolo, già quel “Buongiorno patatini” era odioso e non poteva che scatenare l’inferno nei commenti.

Ecco la foto “incriminata”