La conduttrice di Domenica In ha smentito seccamente delle fake news diffuse sul suo conto. E ha messo in guardia i suoi followers dal pericolo di truffe.

Mara Venier e l‘Instagram utile. La conduttrice di Domenica In ha utilizzato il proprio profilo social per sventare delle fake news diffuse sul suo conto. Con un po’ di sana ironia mescolata alla sua solita fermezza, Mara Venier ha diffuso le immagini di una falsa intervista pubblicata da un giornale online.

Nell’intervista si parla di investimenti su Bitcoin, realizzati da Mara Venier, Monica Bellucci e Damiano dei Maneskin. Secondo quanto riportato dal giornale, la Venier avrebbe intervistato l’attrice e il cantante e i tre avrebbero parlato di Bitcoin e investimenti, dando consigli in materia. Peccato che tutto questo non sia mai accaduto, e Mara Venier ci tiene a precisarlo.

La conduttrice si difende a spada tratta, pubblicando le foto dell’intervista incriminata e allertando i suoi followers:

“Tutto falso mai fatto investimenti Bitcoin mai intervistato Monica Bellucci o Damiano ….mai parlato di investimenti. “Siete fuori di testa.“

Con ironia la Venier riprende simpaticamente il celebre ritornello dei Maneskin “Siamo fuori di testa, ma diversi da loro,” ma al contempo sottolinea con fermezza la serietà della faccenda. La didascalia si conclude con l’hashtag #attentialletruffe.

La grande bufala

Tutto falso insomma, si tratta solo di una grande bufala. Mara Venier non ha mai fatto investimenti sui Bitcoin, né tantomeno intende utilizzarli come fonte di guadagno, come lascia intendere l’articolo.

Secondo quanto riportato nel testo: “Ha depositato 250€ e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto!” E’ chiaro che si tratta di una fake news volta a spingere i lettori a fare altrettanto, seguendo il falso esempio della Venier.

I followers di zia Mara hanno apprezzato la sua premura nello sventare la truffa. Nei commenti sono in tanti a ringraziarla o lasciare reazioni basite. Sono tanti anche i Vip che commentano, a sorpresa: “E’ successo anche a me,” tra cui emergono nomi celebri, come Sandra Milo o Alberto Matano.

Occhio alle truffe, dice Mara Venier, e davvero in questo mondo di occhi non se hanno mai abbastanza.