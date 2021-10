Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti sono state assolte dalle accuse di diffamazione per gli scontri nati a Ballando con le stelle, nel 2017.

Il tribunale ha emesso la sua sentenza, Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti dovranno deporre le armi. Lo scontro tra le due era sorto durante la trasmissione Ballando con le stelle, nel 2017. La querelle tra le due era proseguita pesantemente sui social, fino a finire nell’aula del Tribunale di Milano in seguito alle accuse di diffamazione reciproche esposte dalle contendenti.

La sentenza del tribunale

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti nel mese di giugno scorso avevano rilasciato dichiarazioni spontanee, ricostruendo le discussioni avvenute in diretta tv (e nei fuori onda del programma) e il proseguo della lite sui social network.

Dopo aver ascoltato entrambe le deposizioni, il giudice ha finalmente emesso la sua sentenza. Oggi 7 ottobre 2021 è stato emesso il verdetto definitivo sul caso. Selvaggia Lucarelli è stata assolta perché il fatto non sussiste. Alba Parietti è stata assolta perché il fatto non sussiste tranne che per un capo di imputazione, per il quale le è stato però riconosciuto di aver agito sotto provocazione della conduttrice Milly Carlucci.

La vicenda giudiziaria proseguiva da oltre tre anni. L’avvocato Gianfilippo Schiaffino, legale di Alba Parietti, ha dichiarato: “Oggi si chiude per la mia assistita, dal punto di vista penale, una vicenda che l’ha scossa profondamente.”

Nessun commento invece da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, né dal suo legale Lorenzo Puglisi.

Il commento social di Alba Parietti

“Mi auguro che almeno sul piano penale questa vicenda finisca qui,” commenta piccata sul suo profilo Instagram Alba Parietti. La showgirl prosegue con un lungo sfogo:

“Spero che questa vicenda si chiuda al più presto anche sul piano del processo civile , perché mi ha solo provocato dispiacere e tanta ansia.”

Alba Parietti sembra molto provata dalla vicenda, e ribadisce di aver vissuto con ansia e sconforto l’ingresso nelle aule del tribunale. Ci tiene, insomma, a ribadire la sua innocenza e rendere pubblica la sua assoluzione.

Selvaggia Lucarelli non ha commentato il verdetto; forse sapeva sin dall’inizio che sarebbe stata assolta e non ci tiene a ribadirlo con cartelli e pubblicazioni inutili. Il caso è chiuso – colpo di martello – le imputate sono assolte.