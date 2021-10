I siparietti dei figli di Chiara Ferragni ormai sono un un momento irrinunciabile della nostra routine quotidiana. Leo e Vittoria sembrano un duo comico, e riescono sempre a strapparci una risata.

“Vittoria è me, mentre Leo è Fedez” commenta Chiara Ferragni dando così la didascalia perfetta a quello che sembra un video di Paperissima.

Nel video pubblicato dalla celebre influencer è infatti ritratto un esilarante teatrino di vita quotidiana. I piccoli Leone e Vittoria sono seduti sul divano del salotto di casa Ferragnez, l’uno accanto all’altra. Ma l’intesa tra i due non è proprio perfetta. Si vede infatti un Leone corrucciato e arrabbiatissimo che tenta di schivare gli abbracci di Vittoria che si protende verso di lui con convinzione. Vittoria è un bebè tutto rosa, sorridente e tenerissima, mentre Leo sembra uscito da un cartone animato, in cui fa la parte del cattivo.

La mimica di Leone Lucia Ferragni è esilarante, mentre schiva i colpi della sorellina che tenta di abbracciarlo e accarezzarlo. A un certo punto Leo lancia uno strillo “Basta!”, ma niente da fare, Vittoria non desiste.

Una scenetta esilarante

“Che tenera, lei vuole abbracciare il suo fratellino” commenta Fedez con ironia. In sottofondo si sente la risata di Chiara Ferragni, che se la ride sotto i baffi mentre filma la scena.

Nei commenti i followers si sbellicano dalle risate di fronte alla scenetta. “Leo è un meme,” commenta qualcuno, e un’altra utente aggiunge: “Povera Vitto cerca in tutti i modo di farsi amare, ma Leo niente.”

Da oggi in poi in casa Ferragni si apre la nuova stagione di Paperissima Sprint. Il set è pronto, gli attori pure e la comicità non manca. Ciak, si gira!