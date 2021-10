Pomeriggio di relax per mamma Alena Seredova e la piccola Vivienne Charlotte, coccole e dolcezza sul divano di casa.

Alena Seredova dolcissima con la figlia Vivienne Charlotte. La showgirl sul suo profilo Instagram condivide degli scatti di vita quotidiana che raccontano tutto il suo amore per la nuova nata. Mamma e figlia si abbracciano e sorridono, regalando ai followers momenti di pura tenerezza.

Qualche tempo fa Alena Seredova aveva condiviso un collage in cui poneva a confronto l’immagine di sé stessa da piccola con quella della figlia. Che dire, due gocce d’acqua! La Seredova è in tutto e per tutto identica alla sua piccolina.

La bambina, nata lo scorso maggio, è biondissima e semplicemente meravigliosa. Alena dice di aver scelto il nome “Vivienne,” perché significa “vitale, che dà vita.” E, a giudicare dalla spensieratezza che ha travolto la neo-mamma, è proprio così.

Vivienne Charlotte è la terzogenita di Alena Seredova (41 anni), avuta dalla relazione con il manager Alessandro Nasi, suo attuale compagno. La nascita della piccola è stata un momento determinante nella vita della Seredova, che si è ripresa dall’addio di Gigi Buffon.

Alena Seredova ha ritrovato il sorriso e la gioia, in momenti di pura felicità quotidiana che condivide con la neonata frutto del suo nuovo amore.

Baci, coccole e sorrisi che sono una gioia da condividere! Guardando questi scatti non vi si allarga il cuore?