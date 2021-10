La clamorosa rivelazione arriva proprio dal fratello della duchessa, James Middleton.

In una recente intervista al quotidiano britannico Telegraph, James Middleton ha parlato della sua depressione e ha rivelato quanto la famiglia gli sia stata vicina in quei momenti bui. La rivelazione è subito uno scoop: sia Kate Middleton che la sorella Pippa sono state in terapia per essere di sostegno al fratello.

James Middleton dichiara di aver patito crisi d’ansia e depressione, arrivando addirittura a contemplare l’idea del suicidio. “È stata una cosa molto, molto grande”, ha dichiarato al Telegraph “per fortuna la mia famiglia è stata con me e si è sottoposta alla terapia, sia di gruppo che individualmente.”

Il sostegno dei familiari

Kate Middleton dunque sarebbe andata in terapia per essere di sostegno all’adorato fratello. Il che sfata il falso mito di una duchessa “glaciale e indifferente” come l’aveva descritta Meghan Markle.

Le sorelle hanno fornito a James Middleton tutto il loro supporto, aiutandolo a uscire da un momento buio e doloroso della sua vita. Da settembre James sta meglio e sembra aver ritrovato la serenità. Il più piccolo dei Middleton si è sposato in Provenza con la manager Alizée Thevenet, e ora vive in una tenuta circondato dai suoi amati cocker.

James Middleton ha raccontato la sua storia per dare forza a tutte le persone che stanno attraversando il “male oscuro” della depressione. Oltre c’è una speranza, c’è un’altra vita possibile. E il sostegno dei familiari in questi momenti è indispensabile, come dimostra il gesto di Kate Middleton – che possiede una rara nobilità d’animo, oltre al titolo nobilare.