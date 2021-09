Svelati i retroscena della fine del flirt tra il manager e la modella. Si parla persino di stalking.

Finalmente tutte le carte sono state messe in tavola. Stasera abbiamo assistito al confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. La settimana scorsa pareva che tra i due non ci fossero più problemi, ma diversi segnali nella casa facevano intendere tutt’altro. In effetti, erano molte le frecciatine che la showgirl lanciava contro Antinolfi. “Tu sei nel reality solo perché parli di me“. “Basta, non ne voglio sapere più niente“, rispondeva lui. Ma cosa è successo poco fa?

Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico a casa e ai concorrenti una clip di sfogo di Soleil su Gianmaria al confessionale: “Lui era pesante, stiamo parlando di stalking“. Queste sono state le parole che hanno scioccato tutti noi. Da lì lo scambio di critiche e attacchi è stato continuo, ma la ragazza ha insistito nel difendersi: “Sto passando per la st***** di turno ma non sono io, lui ha invaso la mia privacy e non mi ha portato rispetto. Lui porta avanti la strategia del cane bastonato“. Lui nega dicendo: “Non è vero, ti ho trattata come una principessa“. Ma interviene Alfonso Signorini: “Scorretto rinfacciare quello che è stato per una donna“. Lo segue Adriana Volpe: “Tu cerchi solo donne da copertina“.

Il pubblico sembra stare dalla parte di Soleil. Voi cosa ne pensate?